Основоположник украинской хитровекторности Кучма забил тревогу

22.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Леонид Кучма, считающийся отцом-основателем т.н. украинской многовекторности, с тревогой обратил внимание, что массово покидающие Украину квалифицированные кадры стали признаваться одним из важных факторов развития соседней Польши. Об этом Кучма сказал в ходе экономического форума «Власть и бизнес» в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно в Польше провели социологический опрос на тему: «Кто оказывается наибольшее влияние на экономику страны?». На первом месте премьер-министр Моравецкий, на втором – украинский мигрант, на третьем – президент Дуда. Поляки назвали украинских мигрантов «коллективным героем польской экономики». Так почему у нас этих героев нет?», – отметил бывший президент.

Напомним, что, согласно официальным данным, до 9 миллионов граждан Украины находятся за границей – на постоянной или временной работе.

«Я наблюдал это уже не один год, особенно весной 2018-го – как на войну уезжали, автобус за автобусом, проводы. Люди после пасхи выезжают как из сожженной страны. На польские фермы, на эти 1,5 миллиона. На строительство, на сельхозработы», – говорил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.

«Сейчас вся Западная, да уже и Южная Украина покрыта плакатами «Беги в Польшу». Потому что, действительно, уже надо бежать, хоть в добровольное рабство. И бегут. Всегда теряют земли, всегда происходит «руина». Закон жанра, не может без этого существовать «та» Украина», – пояснял политолог Владимир Корнилов.

Россия из-за бюрократической волокиты при легализации мигрантов проигрывает борьбу за выходцев с Украины, считает политический обозреватель Искандер Хисамов.

«В Польше уже работает больше украинцев, чем в России… Сейчас идёт международная конкуренция за украинскую рабочую силу разного уровня квалификации: от сантехников и собирателей земляники до IT-шников и прочих учёных. Спрос на них огромен. И мы в этом соревновании проигрываем вчистую», – сказал Хисамов.