08.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Создание в Донбассе автономии является недопустимым, как и признание Крыма в составе России. Об этом кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом сюжете говорилось, что нужно создать автономию на Донбассе. Это абсолютно недопустимо. Это наша территория, наша земля, точно так же, как Автономная Республика Крым – это Украина.

И когда сегодня на таких съездах говорится о том, чтобы дать автономию Донбассу – это просто является продолжением того, что происходит в украинском парламенте.

Вы посмотрите, что было проголосовано не один раз, так называемыми фракциями демократической коалиции. Проголосовали закон «Об особом статусе Донецкой и Луганской области», где в принципе разорвали все связи с Украиной, где они могут выбирать своих судей, назначать свои силовые структуры, решать любые вопросы независимо от Украины.

По сути, этим законом, а наша фракция не голосовала за это, не называя Донбасс автономией, реально эту автономию утвердили. Поэтому сегодня переговорный процесс зашел в полный тупик.

Потому что за спиной украинцев, за спиной нашего государства ведутся разговоры о капитуляции, и за счет Украины они собираются определенным образом урегулировать интересы страны-агрессора», – заявила Тимошенко.

Напомним, ранее украинский политтехнолог Сергей Гайдай заявил, что если на предстоящих выборах президента Украины победит Юлия Тимошенко, то Украина продолжит ориентацию на Запад.