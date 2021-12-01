«Остановить безрассудство НАТО»: Лавров поддержал Лукашенко по ядерному оружию

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Новости Украины

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, не исключившего размещение на территории его страны российского ядерного оружия, было спровоцировано безответственными высказываниями генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Совете Федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение, которое продиктовано той безрассудной политикой, которую проводит Запад. Сейчас там главным оратором там стал генеральный секретарь НАТО господин Столтенберг. Когда он был премьер-министром Норвегии, он нормально поддерживал переговорный процесс. Сейчас с ним что-то случилось. Его заставляют быть запредельно агрессивным», – сказал Лавров.

Он напомнил, что когда в ходе формирования правительственной коалиции в Германии прозвучали предложения убрать с ее территории американское ядерное оружие, Столтенберг высказался за перенос этих арсеналов в Польшу и Румынию.

«Как еще надо объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода, как помягче сказать, безрассудство остановилось. Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти заходы, которые я считаю абсолютно безответственными и преследуют цель не просто конфронтацию нагнетать, а спровоцировать горячий конфликт. Я не знаю, на что они рассчитывают, но это возмутительная позиция. Если они такими оперируют идеями – разместить ядерное оружие вблизи российских границ в нарушения всего и вся – надо тогда на достаточно резких контрпримерах показывать бесперспективность подобного рода затей», – сказал Лавров.