«Остановите украинизацию»: Польшу охватывают акции протеста

29.09.2022  16:51 (Мск), Варшава
Михаил Рябов.  
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Дзен, Общество, Политика, Польша, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Газета «Мысль польская» опубликовала материал, посвященный серии акций «Стоп украинизации» , которые проводит политсила депутата Сейма Гжегожа Брауна в польских городах, протестуя против изменения этнического состава страны в результате наплыва мигрантов с Украины, а также возможного создания совместного украино-польского государства.

Акции, хоть и не могут отличиться особой массовостью, но «уже постепенно начинают влиять на риторику других игроков на польской политической сцене», отмечается в публикации.

Газета «Мысль польская» опубликовала материал, посвященный серии акций «Стоп украинизации» , которые проводит политсила...

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Автор поясняет, что «украинизация Польши» – это не только наплыв беженцев, но и «конкретные законодательные акты по налоговым, страховым и экономическим вопросам, явно предоставляющие приоритет приезжим из Украины по сравнению с поляками».

«Идентичность современной Украины, усиленно форсированная Киевом после переворота 2014 года, находится в явной оппозиции польской идентичности, составной частью которой является память о преступлении геноцида, совершенном украинскими националистами, а также терроре ОУН / УПА до и после Второй мировой войны», – подчеркивает газета.

Польский мейнстрим пока что замалчивает акции протеста: происходит «молчание СМИ, за исключением узкой группы антисистемных порталов и каналов в социальных сетях».

А против самого Брауна предпринимаются попытки политического давления – его пытаются лишить депутатской неприкосновенности.

«Суровая, холодная и голодная зима может привести к появлению уникальной возможности разгерметизировать забетонированную политическую сцену, и это накануне парламентских выборов, запланированных на 2023 год. «Остановить украинизацию Польши» – это акция, которой уже удалось изменить размеры окна Овертона, то есть приемлемых в публичной сфере рамок дебатов. Будет ли это иметь и дальнейшие последствия?» – пишет газета.

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