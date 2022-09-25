«Здесь Польша, а не Укрополь!» – в Варшаве митинговали против «украинизации»

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Новости Украины

В субботу в центре Варшавы прошел митинг под девизом «Стоп украинизации Польши!». Его инициатором стал депутат парламента Гжегож Браун – единственный политик, открыто выступавший с самого начала против безоговорочной поддержки Украины Польшей. Сейчас Браун указывает на опасность изменения этнического состава Польши, ведь в страну прибыли миллионы украинских беженцев.

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В демонстрации приняли участие около 200 человек, в основном сторонники польских правых групп. Кроме Брауна, присутствовал депутат Кшиштоф Босак из Национального движения. Последний упомянул, среди прочего, рост цен на жилье для поляков, вызванный прибытием в страну миллионов беженцев-украинцев.

Авто украинских беженцев на улицах Варшавы

«Президент, вы уже получили орден Бандеры?», «Здесь Польша, а не Укрополь», «Стоп массовой иммиграции», «Работа в Польше для поляков», «Будет палка для бандеровского рыла!», а также «США – империя зла!» – под такими лозунгами демонстранты прошли маршем к дворцу президента Польши.

Интересно, что на одном из плакатов язвительно обыгрывалось название правящей польской партии, которая инициировала безоговорочную поддержку Киева в угоду англосаксам, – «Бандеровский закон и справедливость».

Гжегож Браун заявил, что дальнейшие попытки изменить этнический состав Польши посредством кампании по переселению, проводимой властями, неприемлемы. Он также предостерег от идей создания совместной польско-украинской государственности.

Одна из выступающих, Катерина Третер-Серпинская, назвала ложью примирение Варшавы и Киева, объявленное чиновниками двух стран.

«Никакого примирения не будет, пока украинцы не отрежут себя от бандеризма», – сказала она.

Картинка, которую распространяют поляки в соцсетях

Дальнейшие митинги и шествия в рамках кампании «Стоп украинизации Польши» пройдут во всех крупных городах страны.