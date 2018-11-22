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22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Политика, Украина
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Остатки “Оппоблока” возглавил Новинский

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий на заседании в четверг официально объявил, что главой фракции «Оппозиционный блок» стал народный депутат Вадим Новинский, перелет корреспондент “ПолитНавигатора”.

Его заместителями избраны Александр Вилкул и Юрий Воропаев, добавил спикер парламента.

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Кроме того, он объявил, что три народных депутата вышли из состава фракции «Оппозиционный блок».

«Заявляю о выходе из фракции „Оппозиционный блок“ народных депутатов Евгения Бакулина, Сергея Дунаева и Юлия Иоффе», — сказал спикер парламента.

Напомним, как ранее сообщал “ПолитНввигатор”, “Оппоблок” раскололся на сторонников Рината Ахметова и сторонников Сергея Левочкина и Юрия Бойко.

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