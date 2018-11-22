Сенатор рассказал, что стоит за страшилками от Порошенко

22.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Воинственная и русофобская риторика президента Украины Петра Порошенко объясняется приближающимися выборами.

Об этом в комментарии “Известиям” заявил член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков, давая оценку последним заявлениям президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего вооружить украинских десантников новейшими образцами вооружений, в том числе и американскими ПТРК Javelin.

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«Ситуация в экономике плачевная, ситуация в социальной сфере вообще катастрофическая, инфраструктура Украины разваливается, рейтинг Порошенко крайне низкий. Добавьте сюда отсутствие достижений в социально-экономических вопросах, да еще на фоне тотальной коррупции. Вот и приходится делать воинственные заявления», — считает сенатор.

По его словам, несмотря на то что Порошенко еще не объявил, что будет баллотироваться в президенты, он уже определился с тремя пунктами своей предвыборной программы — это армия, вера и язык.

«Вся его деятельность крутится вокруг этих трех пунктов. Причем всё, что он говорит по этим трем направлениям, носит разрушительный характер для Украины, на мой взгляд. Все это направлено против России, русского языка и русской культуры на Украине», — резюмировал Цеков.

Напомним, что президентские выборы на Украине запланированы на конец марта 2019 года.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, бойцы ВСУ записали видео с нецензурной критикой Порошенко.

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