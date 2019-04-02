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02.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Украина
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Оставивший Порошенко политолог признал, что у того нет шансов во втором туре

Второй тур выборов президента Украины, который пройдет 21 апреля, не предвещает ничего хорошего действующему главе государства Петру Порошенко.

Такое мнение в комментарии “Коммерсанту” высказал глава киевского центра прикладных политических исследований “Пента” Владимир Фесенко, еще не так давно работавший на Порошенко.

«С высокой вероятностью большая часть голосов оппозиционных политиков перейдут к Зеленскому. Я оцениваю его шансы на победу как 75 на 25», – сказал политолог.

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Он отметил, что пропагандистская кампания, которую проводил президент, дала свои плоды – его рейтинг удвоился.

«Но во втором туре доминирует мотивация голосовать против. И тут у Порошенко ситуация хуже: его антирейтинг 40–50%, а у Зеленского 7–10%», — добавил Фесенко.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, по последним данным, Зеленский набирает более 30% голосов, тогда как у идущего вторым Порошенко – менее 16%.

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