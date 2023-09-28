Оставление Херсона аукнулось ракетным ударами по Севастополю – Онуфриенко

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Удары по Севастополю – это прямое следствие отступления из Херсона, от которого до главной базы ЧФ РФ всего лишь 240 км.

Об этом в эфире НТС заявил соучредитель движения «Великая Русь», журналист Михаил Онуфриенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле, как это будет происходить, было достаточно очевидно – по мере получения ракет большой дальности участятся обстрелы нашей территории, и они будут только усиливаться. Кроме поступления ракет, есть ещё неудачи противника на Запорожском направлении, и, в общем, на всех участках фонта. Если учесть, что на Купянском и Лиманском направлении освободили больше, чем противник занял за почти 4 месяца боевых действий, то нужно отвлечь внимание публики и Запада. Поэтому удары вглубь территории РФ будут все более частыми»,- уверен он.

Обозреватель добавил, что благодаря поставкам дальнобойных ракет, доступность крымского берега для ВСУ стала очевидна.

«Севастополь находится в зоне досягаемости, потому что в прошлом году наши войска оставили часть Херсонской области. От Херсона до Севастополя 240 км. Это вполне достижимая дистанция для 300-километровой ракеты, которая у противника есть. Поэтому он совершенно спокойно бьет, может быть, не на предельной даже дальности, и обстрелы более эффективные. Дальнобойных ракет и дронов становится все больше, соответственно, интенсивность ударов учащается. Данные получают со спутников и авиации НАТО, которая работает в Чёрном море. Соответственно, полный пакет развединформации есть», – указал Онуфриенко.

Он добавил, что штаб флота, завод или база флота – это объекты, которые не в состоянии сменить место дислокации, и удары по ним будут учащаться.

«Мы видим здесь ту политику, которая неизменна на Донбассе 9 лет. Им плевать, куда они попадают. Не попадут в штаб флота, попадут по какому-то гражданскому зданию, ну и “слава богу!”. Это вполне устраивает. И это действительно будет неизбежно до тех пор, пока мы не отодвинем линию фронта так далеко, чтобы враг не мог добивать до наших территорий», – отметил журналист.

По его словам, те самые «красные линии» – Крымский мост, Севастополь, Москва – будут пересекаться до тех пор, пока в ближайшем обозримом будущем, в перспективе, хотя бы до конца года, наши войска не перейдут в стратегическое наступление.

«Если мы даже освободим 110 квадратных километров – принципиально ничего не изменится до тех пор, пока мы не начнём освобождать сотни тысяч квадратных километров. Эта ситуация будет продолжаться, обстрелы будут продолжаться. Здесь бессмысленно пенять на нашу систему ПВО. Потому что никто, нигде, никогда в мире не изобрёл сверхсовершенный щит, против которого бесполезен любой меч. Это оружие всегда догоняет другое. Проблемы со щитом и мечом существуют всегда, и какие-то ракеты всегда будут прорываться. Крохотный Израиль себе создал «железный купол», через который благополучно прорываться примитивные самодельные ракеты», – заключил Онуфриенко.