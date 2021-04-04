Оставшиеся 121 км «Северного потока-2» будут кровавыми для Донбасса

04.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

До тех пор, пока не будет достроен «Северный поток-2», украинские каратели продолжат совершать провокации в Донбассе и нагнетать обстановку.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-спикер МИД ДНР, председатель Общественной палаты республики Александр Кофман, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сознательно не писал о трагедии в Александровке. Что писать? К сожалению, до окончания строительства «Северного потока – 2» на провокации, скорее всего, отвечать не будут. К сожалению, до окончания строительства «Северного потока – 2», провокации будут только нарастать.

К счастью осталось достроить всего 121 км. Боюсь, это будут очень кровавые километры… Но, после окончания строительства, роль Украины резко устремится к нулю. Всей Украины. Но, от этого менее паскудно на душе не становится», – написал Кофман.

Напомним, ранее в результате сброса взрывного устройства с беспилотника ВСУ на западной окраине Донецка погиб ребёнок, ещё один человек пострадал.