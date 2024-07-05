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Военная помощь США, пакет которой в 61 млрд долларов с таким трудом утверждался в Конгрессе, так и не поступила на Украину – ни в конце июня, ни в начале июля.

Об этом бежавший в США бывший советник президента РФ, экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Само по себе это является экстраординарным событием, но экстраординарность усугубляется фактом приезда вчера в Вашингтон министра обороны Украины Умерова. Украинский министр не часто приезжает в Вашингтон. Если он приезжает, то значит, случилось что-то экстраординарное. Мы не знаем всего, но одно лежит перед нашими глазами. 25 июня, в тот день, когда ожидалось выделение очередного пакета помощи, состоялся разговор министра обороны США генерала Остина с министром обороны России Андреем Белоусовым», – сказал Илларионов.

Он сообщил, что согласно отчетам американских аудиторов, Пентагон завысил цены на оружие для Украины на 8,1 млрд долларов.

Илларионов считает, что президент США Джо Байден еще в 2021 году в Женеве пообещал президенту РФ Владимиру Путину сдерживать Украину – и выполняет свои обещания.

Напомним, ранее шахматист-террорист Гарри Каспаров назвал Байдена «предателем демократии».