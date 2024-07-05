Остин вызвал на ковер Умерова после разговора с Белоусовым

Елена Острякова.  
05.07.2024 16:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 673
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, Финансы


Военная помощь США, пакет которой в 61 млрд долларов с таким трудом утверждался в Конгрессе, так и не поступила на Украину – ни в конце июня, ни в начале июля.

Об этом бежавший в США бывший советник президента РФ, экономический эксперт и иноагент Андрей Илларионов заявил в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Военная помощь США, пакет которой в 61 млрд долларов с таким трудом утверждался в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Само по себе это является экстраординарным событием, но экстраординарность усугубляется фактом приезда вчера в Вашингтон министра обороны Украины Умерова. Украинский министр не часто приезжает в Вашингтон. Если он приезжает, то значит, случилось что-то экстраординарное.

Мы не знаем всего, но одно лежит перед нашими глазами. 25 июня, в тот день, когда ожидалось выделение очередного пакета помощи, состоялся разговор министра обороны США генерала Остина с министром обороны России Андреем Белоусовым», – сказал Илларионов.

Он сообщил, что согласно отчетам американских аудиторов, Пентагон завысил цены на оружие для Украины на 8,1 млрд долларов.

Илларионов считает, что президент США Джо Байден еще в 2021 году в Женеве пообещал президенту РФ Владимиру Путину сдерживать Украину – и выполняет свои обещания.

Напомним, ранее шахматист-террорист Гарри Каспаров назвал Байдена «предателем демократии».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть