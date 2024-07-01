Осторожно, «лезгинка»: кавказский танец провоцирует в Крыму избиения и вмешательство полиции

Любовь Смирнова.  
01.07.2024 16:30
  (Мск) , Ялта
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Беспредел, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Севастополь, Скандал, экстремизм


В Ялте полицейские задержали агрессивного танцора лезгинки, избившего постороннего мужчину за неправильное исполнение танца.

Хулигану грозит, максимум, 15 суток, а потерпевшего ищут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Ялте полицейские задержали агрессивного танцора лезгинки, избившего постороннего мужчину за неправильное исполнение танца....

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Об инциденте стало известно благодаря очевидцам. Вечером в субботу 29 июня компания молодых людей устроила национальные танцы на набережной Ялты. Вокруг собралась толпа зевак, среди которых был нетрезвый мужчина, который в какой-то момент тоже пустился в пляс.

Но один из участников этнической тусовки буквально налетел на мужчину со спины, сбил его с ног и начал избивать на глазах у очевидцев. Последние вызвали полицию.

Прибывшие полицейские задержали зачинщика драки. За мелкое хулиганство на него составили административный протокол. Потерпевшего ищут, и если не найдут, напавший на него хулиган отделается штрафом в 1 тысячу рублей.

В комментариях к видео драки в ялтинских пабликах пользователи пишут, что потерпевший мужчина – местный пьянчужка, завсегдатай ялтинской набережной. Но всегда и ко всем относится дружелюбно, агрессии не проявляет. Его желание потанцевать под ритмичную лезгинку не может быть поводом для избиения, даже если представитель одного из народов Северного Кавказа посчитал это оскорблением.

Знатоки национальных танцев уточняют, что мужчина просто стал «третьим лишним» в момент танца, где по всем правилам должно быть двое. Но даже этот нюанс не может быть причиной такой агрессивной реакции.

Напомним, в майские праздники на набережной Севастополя агрессивный гость ударил ногой женщину за отказ подыграть лезгинку. После публикации видео инцидента дебошира вычислили его земляки и «провели с ним беседу». Магомед Евлоев вместе с сослуживцами находился на отдыхе в Севастополе в краткосрочном отпуске от боевых заданий СВО.

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