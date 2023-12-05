Осуждённый за педофилию режиссёр «Ералаша» отправился на СВО

Владимир Гладков.  
05.12.2023 22:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 573
 
Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Осуждённый за педофилию режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий подписал контракт и отправился служить в зону проведения СВО.

Об этом он написал на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Осуждённый за педофилию режиссёр «Ералаша» Илья Белостоцкий подписал контракт и отправился служить в зону...

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В июле 2022 года Илья Белостоцкий был осуждён на 14 лет колонии за совращение 13-летнего мальчика. В ноябре срок сократили до 6,5 лет. А уже в ноябре 2023 года Белостоцкий заключил контракт с Министерством обороны – и отправился искупать вину на поле боя.

Тем не менее, сам Белостоцкий заявил, что таким образом хочет доказать свою невиновность.

«Я хочу вернуть моей матери и моим родным возможность мной гордиться. Я хочу не словами, а делом, поступком ответить тем гадам, которые меня упекли за решетку, и тем стервятникам, которые облили грязью мое имя и растоптали честь моей семьи.

Я хочу показать государству, что оно напрасно списало меня в расход, а обычным людям, живущим в нем, что они напрасно меня прокляли», – написал он в соцсети.

По мнению политолога Алексея Живова, осуждённые по ряду статей ни в коем случае не должны попадать в армию и получать в руки оружие.

«Вообще, осужденные по статьям, связанным с сексуальным насилием и насилием над детьми, такие люди не должны попадать в зону СВО. Как и всякие тяжёлые статьи. Потому что есть риск рецидива, в том числе и на месте», – сказал Живов.

Также он подчеркнул, что неосторожный набор среди заключённых может серьёзно ударить по многим государственным институтам.

«В своём заявлении он пытается нам донести, что его осудили неправомерно, что приговор против него несправедливый. Зачем брать в армию людей, которые потом таким образом делают политические заявления в адрес нашей правоохранительной системы?

Мы таким образом либо армию дискредитируем, либо судейский корпус. В будущем, наверное, просто стоит избегать ситуаций, когда попадание того или иного человека из тюрьмы в армию будет нести за собой какой-то неразрешимый вопрос с дискредитацией того или иного ведомства

Вы его несправедливо осудили? Или справедливо осуждённого педофила взяли в армию? Таким образом – создав массу неудобных и непонятных вопросов, на которые непонятно как отвечать», – подытожил политолог.

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