Освобожден экстремист из «списка Сенцова»

07.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинский гражданин Александр Стешенко, который признал свою вину в поджоге дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева и был осужден на два года с отбыванием срока в колонии-поселении, вернулся на Украину.

Его освободили по УДО и вывезли в Харьков, заявил в своем блоге брат осужденного в РФ террориста Евгения Панова Игорь Котелянец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Политзаключенного из списка Сенцова Сашу Стешенко освободили. Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Сашку Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 ФСБ посадили в Крыму за якобы планы поджечь дом Муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни. Сашу отпустили по УДО.

До последнего казалось, что оккупанты передумают и дадут заднюю. Огромное спасибо Антону Кориневичу, Представителю Президента в Крыму, за участие в «операции» по вывозу Саши и доставку домой – в Харьков. Минус один политзаключенный Кремля в списке Сенцова», – написал Котелянец.

Ранее ФСБ заявила о раскрытии деятельности террористической группировки, которая планировала совершать диверсии в Крыму по указанию главарей запрещенного в России меджлиса.

В состав группы, сформированной в г. Харькове, вошли помощник депутата Верховной Рады Мустафы Джемилева Эрол Велиев, а также бывшие спортсмены-боксеры А. Стешенко и А. Третьяков. Стешенко позже признал свою вину и был осужден.