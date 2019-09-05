Освобождение Цемаха: На Украине начинается большой шухер

05.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Освобождение похищенного из ДНР начальника ПВО первой Славянской бригады Владимира Цемаха, которого на Украине называют «ключевым свидетелем для Гааги по делу MH17», – вызовет серьезное охлаждение отношения к Владимиру Зеленскому на Западе.

Об этом на своём YouTube-канале заявил украинский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы своими руками «сливаем» его (Цемаха – ред.) и получаем обмен. Зеленского по-человечески можно понять, поскольку – да, это наши сограждане, которые оказались волею судьбы в плену врага.

Но, с точки зрения долгосрочных интересов страны, он идёт на поводу реализации своих краткосрочных побед, которые, возможно, усилят его рейтинг, но для внешних наших партнёров это будет ещё один осиновый кол, потому что: «А какой смысл нам устанавливать санкции относительно России, зачем нам вообще барахтаться с этим украинским конфликтом, когда Украина сама избавляется от доказательной базы и свидетелей, которые играют в её пользу?».

Если западные партнёры поймут, что сама Украина не хочет сражаться за своё будущее, и для неё этот вопрос не является принципиальным, то и для них этот вопрос будет не принципиальным, они снимут санкции, пойдут на какие-то договорённости с Россией, и мы вернёмся к теме перераспределения сфер влияния. Где вопрос нахождения Украины в сфере влияния Запада и России будет не так предопределён, как это казалось ещё несколько лет назад», – заявил Романенко.

Прогноз о негативном влиянии Запада на освобождение Цемаха публикует и экс-боевик «Азова» бывший депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Цемах – это свидетель, который мог привести на скамью подсудимых не только российских военных, но и кремлевскую верхушку. И вот Украина освобождает Цемаха, несмотря на просьбы правительства и следственных органов Нидерландов, и около 50 евродепутатов…

Смотрю за реакцией украинцев и вижу, что Цемах становится первым «черным лебедем» президента Зеленского. Ведь, кроме моральных и юридических, его освобождение будет еще и непредсказуемые международные последствия для Украины», – предостерегает Мосийчук.

«То, что международная репутация Украины будет втоптана в грязь и это облегчит сближение Запада и России за наш счет, никто во власти и не подумает. Там, похоже, вообще не привыкли думать на перспективу. А перспектива эта не утешительная», – сокрушается украинский пропагандист Виталий Портников.

Другой украинский пропагандист – Алексей Арестович, напротив, полагает, что освобождение Цемаха не могло осуществиться без санкции Запада. «Подобное решение без одобрения Трампа/Макрона состояться вряд ли могло. Нас продолжают активно мирить с Россией, за счёт существенных уступок Путину», – уверяет он.

Однако, делится опасениями Арестович, Запад совершает ошибку.

«Сейчас Россия, конечно, нуждается в паузе, снятии части санкций и восстановлении экономического положения. Что она будет делать через несколько лет, когда снова подкопит ресурсы? Мой ответ: продолжит наступать на этот самый Запад.

Что до Украины – наступление России не прекратиться ни на секунду, просто будет осуществляться иными средствами. Запад воображает и, полагаю, команда Зе вместе с ним, что за эти «несколько лет», Украина сумеет провести такие реформы и так усилиться, что Россия просто не сможет реализовать вторую часть своего стратегического контрнаступления.

А пока, как им кажется, ради мира можно пойти на существенные уступки Путину. Думаю, и Запад, и команда-Зе, и большая часть украинского народа ошибается», – считает Арестович.