В Киеве истерика: На свободу вышел похищенный Цемах

05.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Сегодня коллегия Киевского апелляционного суда приняла решение изменить меру пресечения начальнику Первой Славянской бригады ПВО ДНР Владимиру Цемаху, ранее объявленного якобы ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга».

Судьи удовлетворили ходатайство его защитника Романа Гонтарева. При этом обвинитель Олег Пересада просил не менять меру пресечения.

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«Парадоксально, но продление меры пресечения в этом случае играет на руку самому Цемаху. Находясь под стражей этот человек находится в безопасности. Уже ни для кого не секрет, что Цемах является важным элементом для установления истины в обстоятельствах сбития самолета малайзийских авиалиний рейса МН-17.

Но и мы прекрасно знаем на примерах семьи Скрипалей, Бориса Немцова, Александра Литвиненко, Александра Хараберюша и Павла Шеремета – каким образом Кремль решает вопросы об опасных для него свидетелей и прочих лиц. Поэтому я думаю, что находясь на свободе Цемах будет подвергать себя смертельной опасности», – сказал прокурор.

В свою очередь судьи поинтересовались у него, какой процессуальный статус Цемах имеет по делу о «Боинге», на что обвинитель заметил, что в данном уголовном производстве о подозрении Цемаху не объявлялось.

В итоге суд постановил изменить меру пресечения Цемаху с безальтеративного ареста на личное обязательство.

Примечательна реакция киевских пропагандистов на это решение суда.

«Украина отпускает ключевого для Гааги свидетеля по делу MH17. По сути Украина в лице наших властей становится соучастником преступления MH17. А Цемаха в России просто убьют. Катимся», – написал в своем блоге киевский пропагандист-русофоб Петр Шуклинов.

Ранее в Киеве заявиляли, что обмен задержанными между РФ и Украиной затягивается, поскольку в списках не оказалось Цемаха.

Но уже сегодня появилась информация, что обмен произойдет в ближайшие дни, из чего можно предположить, что Цемах пойдет на обмен. Сам освобожденный от комментариев СМИ отказался.