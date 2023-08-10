Освобождение Купянска позволит развить наступление по всему фронту – Марочко

Владимир Гладков .  
10.08.2023 19:41
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Харьков


Освобождение Купянска поможет российской армии подтянуть фланги и развить успехи на других направлениях.

Об этом в эфире телеканала «Москва 24» заявил спикер Народной милиции ЛНР и местный военный эксперт Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение Купянска поможет российской армии подтянуть фланги и развить успехи на других направлениях. Об...

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«С военной точки зрения, тактики и стратегии – освобождение Купянска позволит нам в дальнейшем развивать успех как раз и на Донецком направлении, и на Краснолиманском направлении. Потому что мы должны подтягивать свои фланги, а не продвигаться сильно в тыл противника», – сказал Марочко.

Он подчеркнул, что на это направлении российская армия демонстрирует впечатляющие успехи.

«Купянское направление – это самое эффективное продвижение наших войск. На 10 километрах по фронту мы продвинулись на 4 километра вглубь, в тыл противника. И это обеспечивает то, что мы не растягиваем свои силы.

С начала текущей недели было захвачено порядка двадцати опорных пунктов, и порядка пятнадцати наблюдательных постов. Это очень большие результаты, потому что данный населённый пункт укрепляли очень долго», – добавил эксперт.

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