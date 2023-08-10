Украина проспала удар на Купянск – в городе объявлена эвакуация

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Российское наступление в Харьковской области успешно развивается. Украина объявила эвакуацию в десятках населенных пунктах на этом направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военкоры и эксперты, отслеживающие ситуацию на этом направлении.

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«Наше наступление под Купянском развивается довольно успешно и широким фронтом. Это не даем противнику возможности сконцентрировать резервы на одном участке, а артиллерийская и авиационная мощь опустошают ряды противника и вынуждают его перебрасывать сюда все новые и новые подкрепления, что уже привело к по сути сворачиванию попыток ВСУ вернуть под свой контроль Артемовск», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

При этом киевский режим объявил об эвакуации из 37 населенных пунктов на этом направлении.

«Купянск, родной, скоро ты будешь дома. Наши бойцы прикладывают все усилия, что б это случилось как можно раньше. Держись, родной. Мы скоро…», – комментируют это распоряжение в сообществе «Купянск наш».

Авторитетный паблик «Военная хроника» дает подробный расклад по ситуации в районе Купянска.

«Ситуация на этом направлении для ВСУ стремительно усложняется. Вариантов реагирования немного, и ни один из них не является для украинской армии хорошим или хотя бы приемлемым… Подразделения ВС РФ в ходе наступления вплотную приблизились к Синьковке — одному из последних населённых пунктов перед Купянском в Харьковской области. Купянск, до которого российской армии осталось всего 7 км, как и объекты ВСУ вокруг него, находится в зоне поражения российской артиллерии», – отмечается в публикации.

«Параллельно ВС РФ продвинулись в сторону Каменки и Двуречной на северо-востоке Харьковской области, что заставило ВСУ растянуть силы и разуплотнить оборону на этих направлениях. Последние четыре недели все приграничные объекты ВСУ — штабы рот и батальонов, склады с топливом и боеприпасами — активно отрабатывала российская авиация. Бомбы ФАБ-250-М62 и УПАБ-1500 применялись с дальности 50 км, из-за чего комплексы ПВО ВСУ малой дальности Aspide и советские «Стрела» не успевали среагировать и были уничтожены вместе с ключевыми объектами украинской армии. Спустя несколько недель воздушных ударов по позициям ВСУ в Купянском районе практически все подразделения украинской армии начали испытывать нехватку боеприпасов», – информирует паблик.

Отмечается, что наибольшие силы ВСУ брошены на оборону Синьковского выступа, защита которого, мягко говоря, осложнена некоторыми особенностями рельефа. При этом Синьковку и Купянск часто сравнивают с Артёмовском из-за географического расположения.

«Оба населённых пункта находятся в низине и окружены холмами, что осложняет их оборону и упрощает штурм с применением артиллерии. Другой проблемной точкой в Купянском районе для ВСУ является так называемый восточный угол — место, где расположены сёла Котляровка и Кисловка. Через них проходит железнодорожная ветка, ведущая напрямую в Купянск-узловой — центральный логистический хаб ВСУ (не считая Чугуева и Харькова) на Харьковском направлении, связывающий три области Украины. К югу от Купянска-узлового, помимо небольших городов, находится Славянск, снабжение которого может быть нарушено при оставлении Купянска украинскими войсками. Помимо потери контроля над железнодорожным сообщением, оставление Купянска ВСУ может открыть ВС РФ путь на Шевченково и Чугуев по трассе Н-26. Расстояние от Купянска до Чугуева по автомобильным дорогам — 80 км, прямое расстояние — меньше 65 км, что при потере Купянска украинской армией автоматически означает появление возможности отрабатывать по Чугуеву реактивной дальнобойной артиллерией и планирующими авиабомбами ФАБ-250-М62», – говорится в материале.

Авторы анализируют и пытаются ответить на вопрос, смогут ли ВСУ удержать Купянск.

«Основные силы украинской армии задействованы в наступлении на Запорожье и на Южно-Донецком направлении. Попытка удержать ВС РФ под Купянском с помощью оперативных резервов пока ни к чему не привела. Скорее всего, для создания эффективной обороны по границам Купянского района ВСУ потребуется привлечение стратегических резервов. Возможно, хотя и маловероятно, что для приостановки или как минимум замедления наступления ВС РФ в этом районе ВСУ снимут некоторые подразделения с других участков фронта. Оба варианта с привлечением стратегических резервов или фронтовых частей упираются в нехватку боекомплекта и невозможность подавить или хотя бы нарушить работу российской авиации, применяющей бомбы и управляемые ракеты с дистанции 40—50 км. Кроме того, не прекращается применение БПЛА «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер» по особо важным объектам ВСУ в этом районе, что ещё сильнее усложняет оборону Купянского района и с каждым разом требует привлечения всё более крупных сил», – резюмирует «Военная хроника».

Военный паблик «Милитарист публикует еще одну карту.

«Под Купянском под угрозой окружения идет сворачивание выступа, занимаемого мехбригадами ВСУ», – комментирует ситуацию «Милитарист».

Военкор Евгений Лисицын не исключает, что ВСУ готовят Купянск к сдаче.

«С мест приходит информация о том, что ВС РФ освободили поселок Синьковка под Купянском. Сам населенный пункт уже долгое время находился в серой зоне. Тем временем из Купянска продолжается эвакуация. Видимо противник готовит город к сдаче», – предполагает Лисицын.

Похожего мнения придерживается и экс-посол ЛНР в Москве РОдион Мирошник.

«В Киеве понимают, что Купянск удержать не в состоянии и объявляют эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянском района. Пока рядили «контрнаступ» на юге, провалили на Харьковском направлении. Хозяева будут не в восторге», – пишет Мирошник.

В свою очередь военкор Александр Коц в эфире «Первого канала» сделал несколько важных уточнений.

«Я бы поостерёгся до заявлений Минобороны говорить о занятии Синьковки, но вчера наши штурмовые подразделения вышли на её северные окраины. Сейчас бои продолжаются. Синьковка – одна из деревень на пути к Купянску, куда вчера прибыл Сырский для решения вопросов эвакуации около 50 населённых пунктов. Есть информация, что из Купянска эвакуируют администрацию. В последнее время российские войска работают в активной обороне. Ежедневно продвигаются в районе Лимана Первого и в районе Лимана Второго. Не так давно было взято Новосёловское – деревня на трассе, которая ведёт из Купянска в Сватово. По этой трассе в прошлом году украинские войска собирались наступать вглубь ЛНР. Но вышло так, что сегодня мы пытаемся брать Купянск в полуклещи», – сказал военкор.

Он не считает, что взятие Купянска – это перспектива ближайших дней, но «ситуация, когда украинские войска могут оказаться в положении Артёмовска, более чем реальна».

«Когда шли бои за Артёмовск, у Украины было больше сил, потому что тогда они не отвлекались на контрнаступление на южном фронте. Сегодня это наш козырь, чтобы раздёргать украинские ресурсы и не дать им сконцентрировать большие силы на одном направлении», – добавил Коц.

Писатель Герман Садулаев считает, что «Купянск трагически и поспешно оставленный в прошлом году ныне медленно с боями возвращаем».

«Вероятно, после освобождения это будет ещё один Бахмут – груда развалин. Купянск – это Харьковская область. То есть всё ещё формально территория Украины. Всё остальные бои идут на территории России, временно оккупированной ВФУ. С военной точки зрения удар на Купянск нужен нам для перехвата инициативы на северном фронте и для отвлечения резервов противника с опасного южного направления. Интересно, Купянский район временно присоединят к ЛНР (великая Луганская империя растёт), либо учредят (возродят?) Харьковскую областную ВГА? Последнее будет означать, что у России есть планы на Харьков. Есть мнение, что всю Украину и не надо освобождать. Но Харьков, Николаев, Одесса – это Россия. Впрочем, пока, в условиях тяжёлой позиционной войны, близкой к позиционному тупику, это всего лишь размышления», – задается вопросами Садулаев.

Военкор Евгений Поддубный обращает внимание, что руководить обороной Купянска назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, который накануне посетил город.

«На Купянском направлении штурмовые отряды «Западной» группировки войск, при поддержке артиллерии и авиации, продолжают продвижение вперёд, ежедневно захватывая опорные пункты противника и улучшая тактическое положение», – добавил Поддубный.