04.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Политика
Просмотров:

Освобожденного в Италии украинского карателя хотят наградить орденом


Освобожденного из итальянской тюрьмы украинского боевика Виталия Маркива, которого ранее признали виновным в убийстве итальянского фоторепортера и его российского переводчика на Донбассе, представят к государственной награде.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил глава межфракционного объединения «Free Markiv», член правящей фракции «Слуга народа» Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Политик назвал Маркива несломленным образцом украинского воина.

«Хочу еще раз поздравить всех нас с с освобождением добровольца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Порядка трех лет по надуманному обвинению он находился в итальянской тюрьме и все эти годы не терял надежду на справедливость, ведь он знал, что тут, в Украине, десятки и сотни людей борются за его освобождение. Это и президент Украины, и правительство, и народные депутаты, и представители общественности как в Украине, так и в Италии.

Мы действительно своих не бросаем. В отличие от нашего врага, для которого солдаты – это исключительно пушечное мясо, мы ценим каждого бойца, каждого человека, каждого гражданина Украины. И именно этим мы отличаемся от них..

Считаю, что Виталий проявил себя героически на фронте и не сломался в итальянской тюрьме после ужасного приговора в 24 года, и он заслуживает государственной награды. Ведь Виталий – это наглядный пример, образец того, каким должен быть настоящий украинец в самых сложных обстоятельствах. Так что я буду обращаться к президенту Украины с просьбой наградить Виталия Маркива орденом «За Мужество» и жду, что вы поддержите это обращение», – сказал Чернев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть