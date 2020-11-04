Освобожденного в Италии украинского карателя хотят наградить орденом

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Освобожденного из итальянской тюрьмы украинского боевика Виталия Маркива, которого ранее признали виновным в убийстве итальянского фоторепортера и его российского переводчика на Донбассе, представят к государственной награде.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил глава межфракционного объединения «Free Markiv», член правящей фракции «Слуга народа» Егор Чернев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Политик назвал Маркива несломленным образцом украинского воина.

«Хочу еще раз поздравить всех нас с с освобождением добровольца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Порядка трех лет по надуманному обвинению он находился в итальянской тюрьме и все эти годы не терял надежду на справедливость, ведь он знал, что тут, в Украине, десятки и сотни людей борются за его освобождение. Это и президент Украины, и правительство, и народные депутаты, и представители общественности как в Украине, так и в Италии.

Мы действительно своих не бросаем. В отличие от нашего врага, для которого солдаты – это исключительно пушечное мясо, мы ценим каждого бойца, каждого человека, каждого гражданина Украины. И именно этим мы отличаемся от них..

Считаю, что Виталий проявил себя героически на фронте и не сломался в итальянской тюрьме после ужасного приговора в 24 года, и он заслуживает государственной награды. Ведь Виталий – это наглядный пример, образец того, каким должен быть настоящий украинец в самых сложных обстоятельствах. Так что я буду обращаться к президенту Украины с просьбой наградить Виталия Маркива орденом «За Мужество» и жду, что вы поддержите это обращение», – сказал Чернев.