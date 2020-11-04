04.11.2020, Киев, Игорь Петров
 
Военные преступления, Донбасс, Италия, Сюжет дня, Украина
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В Италии суд выпустил украинского боевика, получившего 24 года тюрьмы за убийства в Донбассе


В Италии по решению Миланского апелляционного суда освобожден ранее приговорённый к 24 годам тюрьмы украинский эмигрант – боевик АТО Виталий Маркив, в 2019 году признанный виновным в убийстве  в 2014 году под Славянском итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков, чье ведомство участвовало в кампании по обелению убийцы.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Марков возвращается на Украину.

«Именно Маркив отдал приказ 25 мая 2014 года стрелять с горы Карачун, контролируемой ВСУ, по железнодорожному переезду. В результате минометного обстрела погибли итальянский журналист Андреа Рокелли и его переводчик Андрей Миронов. Под обстрел также попал французский репортер Вильям Ругелон, он получил ранения», – напоминает российский военкор Александр Коц.


«А что в этом собственно удивительного…? Вы как себе это представляете. Посадить в тюрьму такого персонажа, а если он петь в три горла начнет, рассказывая то, о чем говорить не следует. Нулить его уже было поздно, поэтому итальянскому судье вежливо рекомендовали этого персонажа отпустить. А теперь у условных ЦРУшников будет вечно обязанная им мартышка, готовая исполнить любую волю своего хозяина», – считает российский военный эксперт Владимир Орлов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», осенью 2019 года Польша отпустила назад на Украину боевика УНА-УНСО Игоря Мазура, проигнорировав поданный в Интерпол запрос о выдаче экстремиста, участвовавшего в боевых действиях в Чечне в рядах незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

 

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