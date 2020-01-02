02.01.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Донбасс, Образование, Политические репрессии, Украина
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Освобожденному Мехти Логунову предложили работу в луганском ВУЗе

Освобожденный по обмену харьковский ученый и бывший украинский политзаключенный Мехти Логунов получил предложение о сотрудничестве от Луганского национального университета им. Владимира Даля в любой удобной для него форме.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ректор ВУЗа – Виктор Рябичев встретился с Логуновым, который сейчас проходит лечение в республиканской клинике. По его словам, как только ученому позволит здоровье и будет на то желание, ВУЗ готов начать сотрудничество. Решение вопроса жилья для Логунова университет тоже возьмёт на себя», – рассказал он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Луганская Народная Республика передала Украине 25 и забрала 63 удерживаемых лиц в рамках формулы обмена «всех установленных на всех установленных», среди которых также был Мехти Логунов.

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