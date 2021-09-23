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23.09.2021 20:49 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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От «антиолигархического» закона не пострадает ни один олигарх – Бортник

Новости УкраиныВ так называемом «антиолигархическом» законе, принятом сегодня во втором чтении Верховной Радой (законопроект №5599...

В так называемом «антиолигархическом» законе, принятом сегодня во втором чтении Верховной Радой (законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)»), нет механизмов реальной юридической ответственности олигархов.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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«Принятие «антиолигархического» закона приведет к усилению контроля Офиса президента за финансовыми потоками, за работой крупных медиа. Все, кого поддерживает и финансирует крупный украинский бизнес, сегодня оказываются под более серьезным, существенным давлением.

Но при этом ни один олигарх не пострадает. В этом законе отсутствует механизм возвращения собственности олигархов, их активов в государственную собственность, отсутствует механизм какой-либо юридической ответственности олигархов. Но он создает условия, при которых олигархи будут более сговорчивыми в отношениях с властью.

Ведь власть может просто повесить на них «черную метку». В итоге олигархи потеряю доступ кредитным средствам, им будет сложно работать с банками, они станут жертвой правоохранительных структур, понесут репутационные потери, станут просто токсичными.

И до того, чтобы избежать репутационных потерь, многие олигархи просто пойдут договариваться в СНБО и Офис президента», – заключил Руслан Бортник.

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