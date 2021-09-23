В ООН лицемерно возмущены ростом жертв среди гражданского населения в Донбассе

23.09.2021 20:25 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

За последние полгода «режима прекращения огня» количество жертв среди мирного населения в Донбассе возросло более чем в полтора раза.

Об этом на брифинге заявила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с безопасностью на Востоке Украины ухудшилась, возросло количество жертв среди мирного населения вследствие активных боевых действий, и объёмы разрушений гражданских объектов. С 1 февраля по 31 июля 2021 года ВКПЧ зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения – 15 погибших и 47 раненных. Это на 51% больше, чем за предыдущие 6 месяцев. Эта тенденция продолжается, в период с 31 июля, то есть, с конца отчётного периода и по 20 сентября, вследствие активных боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения – двое погибших, 14 раненных. Это самые большие показатели с июня 2020 года», – рассказала представитель миссии.

По мнению Матильды Богнер, эти цифры свидетельствуют, что объявление перемирия помогает лишь на некоторое время сократить количество жертв среди гражданского населения.

«Наши данные о потерях среди гражданского населения демонстрируют, что прекращение огня с 27 июля 2020 года привело к шестикратному снижению потерь среди мирного населения в последствие активных боевых действий, если сравнивать 12 месяцев до прекращения огня с двенадцатью месяцами после. Это означает, что возможно остановить эффективное прекращение огня, которое защищает мирное население, если это можно было сделать один раз, то это можно сделать снова. Наиэффективнейший способ защитить гражданских лиц – это прекратить стрельбу», – заключила Богнер.

Отметим, представительница ООН «забыла» упомянуть, что большинство потерь мирного населения приходится на жителей ЛДНР. Потери же среди гражданских на подконтрольной Киеву территории Донбасса фактически нулевые.