«От Белого моря до Урала», – Арестович объявил, какими территориями будет управлять Украина

В случае победы в войне Запад поручит Украине решать судьбу европейской части расчлененной России «от Белого моря до Урала».

Такие планы в эфире интернет-канала «Хвыля» озвучил советник глава Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, речь будет идти о будущем административном устройстве России.

«Чуваки, придется администрировать все это от Белого моря до Урала в ближайшее самое время. Я уверяю вас, что мы через несколько лет будем сидеть на Красной площади – решать, нужно ли мириться Новгородской республике с Московской», – заявил Арестович.

Украинский философ Сергей Дацюк при этом посчитал, что украинские войска будут выступать в роли миротворцев:

«При условии, что ядерные удары будут России по территории России, и к нам обратятся: «Спасите нас», мы войдем в Москву как миротворческий контингент.

И да, нас заставят, а такие сценарии есть, когда у России не останется больше к кому обратиться…

Есть сценарий, при котором, да, сами русские будут нас просить ввести войска. Просить, не мы будем входить в наглую и мстить, а нас просить будут».