«От Белого моря до Урала», – Арестович объявил, какими территориями будет управлять Украина

03.07.2022  02:12 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 273
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

В случае победы в войне Запад поручит Украине решать судьбу европейской части расчлененной России «от Белого моря до Урала».

Такие планы в эфире интернет-канала «Хвыля» озвучил советник глава Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Арестовича, речь будет идти о будущем административном устройстве России.

«Чуваки, придется администрировать все это от Белого моря до Урала в ближайшее самое время. Я уверяю вас, что мы через несколько лет будем сидеть на Красной площади – решать, нужно ли мириться Новгородской республике с Московской», – заявил Арестович.

Украинский философ Сергей Дацюк при этом посчитал, что украинские войска будут выступать в роли миротворцев:

«При условии, что ядерные удары будут России по территории России, и к нам обратятся: «Спасите нас», мы войдем в Москву как миротворческий контингент.

И да, нас заставят, а такие сценарии есть, когда у России не останется больше к кому обратиться…

Есть сценарий, при котором, да, сами русские будут нас просить ввести войска. Просить, не мы будем входить в наглую и мстить, а нас просить будут».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть