Москва, Олег Кравцов
От безвластного и старенького Байдена нечего ждать – Коротич
Каких-либо позитивных результатов предстоящая встреча американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не принесет.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, живший и преподававший в США.
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«Даже американцы некоторые писали, что сейчас у них однопартийная система. Дело в том, что сейчас демократы захватили и Конгресс, и Сенат, и все правительство, и почти все штаты. Поэтому он не может быть полноценным руководителем. Он – винтик в этом аппарате. И что скажут, то и делает. Поэтому переоценивать его общение с Путиным нет смысла. Если Путин, в общем, единовластный руководитель, то Байден вообще безвластный. Он руководимый. Да еще и старенький», – отметил собеседник издания.
Он прогнозирует, что по итогам встречи двух президентов не будет никаких договоренностей.
«Обычно такие встречи организуются тогда, когда все договоренности уже имеются, все сделано. А сейчас ничего нет. И вчера Байден сказал, что он приехал в Старый свет специально для того, чтобы перед встречей с Путиным пообщаться с европейскими союзниками и показать, что мы противостоим России единым фронтом. Какие тут уже могут быть соглашения, если он до начала переговоров говорит, что мы смыкаем единый фронт с Европой в противостоянии России?», – говорит Коротич.
Переговоры президентов США пройдут 16 июня в Женеве на вилле La Grange, где в свое время встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев.
В Киеве же, как сообщал «ПолитНавигатор», считают, что в ходе нынешней встречи Путин не повторит ошибок Горбачева.
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