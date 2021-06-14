От безвластного и старенького Байдена нечего ждать – Коротич

Каких-либо позитивных результатов предстоящая встреча американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным не принесет.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Комсомольской правде» заявил экс-главред журнала «Огонек» Виталий Коротич, живший и преподававший в США.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Даже американцы некоторые писали, что сейчас у них однопартийная система. Дело в том, что сейчас демократы захватили и Конгресс, и Сенат, и все правительство, и почти все штаты. Поэтому он не может быть полноценным руководителем. Он – винтик в этом аппарате. И что скажут, то и делает. Поэтому переоценивать его общение с Путиным нет смысла. Если Путин, в общем, единовластный руководитель, то Байден вообще безвластный. Он руководимый. Да еще и старенький», – отметил собеседник издания.

Он прогнозирует, что по итогам встречи двух президентов не будет никаких договоренностей.

«Обычно такие встречи организуются тогда, когда все договоренности уже имеются, все сделано. А сейчас ничего нет. И вчера Байден сказал, что он приехал в Старый свет специально для того, чтобы перед встречей с Путиным пообщаться с европейскими союзниками и показать, что мы противостоим России единым фронтом. Какие тут уже могут быть соглашения, если он до начала переговоров говорит, что мы смыкаем единый фронт с Европой в противостоянии России?», – говорит Коротич.

Переговоры президентов США пройдут 16 июня в Женеве на вилле La Grange, где в свое время встречались Рональд Рейган и Михаил Горбачев.

В Киеве же, как сообщал «ПолитНавигатор», считают, что в ходе нынешней встречи Путин не повторит ошибок Горбачева.