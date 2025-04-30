От Бреста до Пхеньяна: быть Союзному государству России, Белоруссии и КНДР – Чегринец

Северная Корея наиболее предпочтительный будущий член Союзного государства России и Белоруссии.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Союзное государство начиналось как экономический блок. Была идея если не восстановления Советского Союза, то его экономических цепочек с привлечением других стран. Сейчас союзное государство можно назвать в определённом роде военным альянсом: Беларусь полностью прикрывает Западное направление Союзного государства, служит таким балконом в Европу, где подлётное время до европейских столиц совсем маленькое.

Вопрос может стоять о расширении Союзного государства не с экономической или общеисторической точки зрения, а военной. Белорусские эксперты обсуждают и в принципе эту позицию поддерживают, что с военной стороны наиболее идеальный кандидат в Союзное государство – это Северная Корея.

И с военный точки зрения концепция от Бреста до Пхеньяна очень интересная – мы, с одной стороны, через Брест накрываем все столицы Европы, а через Пхеньян – Тихоокеанский регион и страны Азии. Этого многие боятся, поскольку у нас и так подписано соглашение с Северной Кореей», – отметил он.