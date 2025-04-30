От Бреста до Пхеньяна: быть Союзному государству России, Белоруссии и КНДР – Чегринец
Северная Корея наиболее предпочтительный будущий член Союзного государства России и Белоруссии.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель совета национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Союзное государство начиналось как экономический блок. Была идея если не восстановления Советского Союза, то его экономических цепочек с привлечением других стран. Сейчас союзное государство можно назвать в определённом роде военным альянсом: Беларусь полностью прикрывает Западное направление Союзного государства, служит таким балконом в Европу, где подлётное время до европейских столиц совсем маленькое.
Вопрос может стоять о расширении Союзного государства не с экономической или общеисторической точки зрения, а военной. Белорусские эксперты обсуждают и в принципе эту позицию поддерживают, что с военной стороны наиболее идеальный кандидат в Союзное государство – это Северная Корея.
И с военный точки зрения концепция от Бреста до Пхеньяна очень интересная – мы, с одной стороны, через Брест накрываем все столицы Европы, а через Пхеньян – Тихоокеанский регион и страны Азии. Этого многие боятся, поскольку у нас и так подписано соглашение с Северной Кореей», – отметил он.
По словам эксперта, идея включения Северной Кореи в Союзное государство обсуждается еще с 2021 года.
«Я эту идею услышал в Белоруссии, здесь озвучил когда-то. Она воспринималась достаточно смешной. Но сейчас, после участия войск Северной Кореи в освобождении Курской области мы абсолютно по-другому посмотрели на это.
Мы Северной Корее экономический поможем. Опять же, там вопрос санкций, будем ли мы их выполнять в отношении Северной Кореи. Я бы конечно настаивал, чтобы на уровне ООН мы боролись за снятие санкций с Северной Кореи. Всё-таки наш ближайший союзник. Вплоть до того, что мы можем трудовых мигрантов везти из Северной Кореи, а не из стран Центральной Азии – другая ментальность, другие люди, другой подход», – указал Чегринец.
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