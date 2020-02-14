От идеи Зеленского о городе-саде на границе с Крымом не оставили камня на камне

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Желание президента Украины Владимира Зеленского построить «коммунизм» в отдельно взятом Геническом районе Херсонской области не ново – эта идея периодически витает в воздухе с приходом каждой новой власти.

При этом, «город-сад» быстро перестанет быть таковым, как только его начнут посещать херсонские бандиты и этнические группировки.

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Об этом в своем блоге пишет бывший представитель «президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Бабина, идея Зеленского построить рай в области с упадочной инфраструктурой, безработицей и социальной нестабильностью – выглядит как утопия.

«Уже пять лет меняются различные высокие должностные лица, но почти каждый из них рано или поздно начинает рассказывать о необходимости строительства рядом с полуостровом какой-то маленькой утопии или отдельно взятого коммунизма. Где для переселенцев все почти как в сказке.

Причем, утопию построить желается обязательно в Геническом районе Херсонской области. Часто рассказывают и о хороших иностранных партнерах, которые позволят построить там дома для этого маленького Парадиза.

Раньше, года три подряд, речь шла о тысяче квартир от хороших турецких друзей (самим нам, видимо, на это гроши выделять как-то некошерно), а сейчас слышим о пятистах. Почему-то при этом забывают, что на фоне тотального упадка соответствующей территории эта «космическая станция добра» будет выглядеть несколько странно. Но только первое время, конечно.

Потому что очень скоро счастливые жители домов в местности, где нет никакой работы, нет перспективы, нет государственной власти, нет должной обороны и безопасности, а есть только бандиты, в том числе этнические, пророссийские чиновники, экономическая безнадежность и российские штыки за Сивашом – станут несколько, мягко говоря, маргинализированными», – заявил Бабин.

Он также раскритиковал недавнюю показушную историю с открытием на украинском КПП на границе с Крымом центра оказания админуслуг, подчеркнув, что специалистов туда привезли специально к визиту высокопоставленных лиц из Киева, а на деле работники этого пункта будут вынуждены добираться на КПП из отдаленных районов Херсонской области.

«Для того, чтобы выполнить такую странную прихоть и открыть это учреждение там, где оно не может и не должно работать, персонал для красивой фотосессии привезли аж из Новотроицкого. Там, в маленьком украиноязычном райцентре, действительно есть ЦОАУ, который довольно обыденно, «с маленьким караваем», был открыт в 2018 году, в том числе и для крымчан, и который спокойно и давно работает. И выдал крымчанам за эти полтора года уже тысячи документов. И именно на баланс этого настоящего ЦОАУ пока повесили фейковое сооружение на «нуле».

Кто не знает Херсонщину, пусть посмотрит на расстояние между Новотроицким и админграницей. И поймет, сколько раз в год в реальной жизни персонал этого ЦОАУ будет кататься на Чонгар».

Ранее во время встречи с чиновниками фейкового «представительства президента в АР Крым» президент Владимир Зеленский заявил, что Украина при финансовой поддержке Турции собралась строить в Херсонской области образцовый городок для примерно 500 семей бежавших из российского Крыма меджлисовцев.