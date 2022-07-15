От Калининграда до Урала: в городах России появились плакаты «ЧВК Вагнера»

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В разных городах России были замечены билборды и плакаты с номерами телефонов и адресом сайта. Судя по названию страницы «wagner2022», речь идет о «ЧВК Вагнера».

Первым фото рекламы в Екатеринбурге опубликовал у себя в Telegram-канале уральский блогер Сергей Колясников(Zergulio). На билборде с тремя бойцами, размещенном на улице Блюхера, написано:

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«Оркестр «W» ждет тебя».

В комментарии нашему изданию Колясников рассказал о своем отношении к такой рекламе. Ничего предосудительного он в ней не находит.

«ЧВК очень хорошо себя показала в ходе военной операции. И «очень хорошо» – это не игра слов, действительно хорошо и очень эффективно. Это все знают, знают их заслуги и с такой репутацией, думаю, проблем с привлечением людей не будет», – уверен он.

Блогер поделился мнением о предназначении плакатов. Он предположил, что организация объявила набор для расширения штата:

«Думаю, что скорее всего речь идет о расширении, об увеличении масштабов их деятельности. Театр боевых действий огромный, возможно появилась такая необходимость».

На странице группы ЧВК во ВКонтакте сообщается, что организация располагает штурмовыми подразделениями, есть авиация, противовоздушная оборона, подразделения связи, радиоэлектронной разведки, радиоэлектронной борьбы, БПЛА, разведывательные, инженерно-саперные подразделения, артиллерийские, подразделения на танках, БМП и БТР.

Также, ранее в РБК появился материал «Кто и как набирает добровольцев на военную спецоперацию на Украине», в котором рассказывается о мотивации для отрядов, желающих поехать на Донбасс.

Местный сайт «66 RU» пишет, что телефон на баннерах совпадает с номером регионального представительства в Свердловской области, указанным на сайте ЧВК «Вагнер». Кроме того, по данным телеграм-каналов, похожие плакаты были замечены в Калининграде.