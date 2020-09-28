От Киева, Варшавы и Вильнюса ничего не останется – Жириновский

28.09.2020, Москва, Владимир Гладков

Если Украина, Польша или Литва будут угрожать Белоруссии, то Россия поможет Минску, введя на территорию союзного государства войска, достаточные для разгромной победы над любым врагом.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам, почему нужен Лукашенко? Потому что он может отдать приказ о переходе русско-украинской границы соей армией. И мы вроде бы ни при чём. Но мы поможем. Как сейчас можем помочь армянам – там стоит наша армия, и это останавливает турок, они боятся. Если бы там не было нашей армии, тогда они бы уже снесли Армению, вместе с Азербайджаном. Но мы там стоим…

И если Минску будет угрожать Киев и Варшава – мы эту опасность ликвидируем. Минск получит такое вооружение и таких солдат, что там ничего не останется – ни от Киева, ни от Варшавы, ни от Вильнюса», – сказал политик.

Напомним, накануне в Москве призвали объединиться с Минском для решения украинской проблемы.