Украина опасна и для Москвы, и для Минска. Вопрос пора закрывать – Михеев
Поскольку Украина представляет одинаковую опасность и для России, и для Белоруссии, Москва и Минск в рамках интеграционного проекта должны объединиться и решить эту насущную проблему.
Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если говорить о российско-белорусской интеграции, то одной из внешних целей, а кроме внутренних могут быть и общие внешние цели, могла бы быть и общая работа по Украине.
Если мы фантазируем на тему, чем могла бы быть российско-белорусская интеграция, и как подняться на наднациональный уровень, то общими могли бы быть многие внешнеполитические проекты.
И здесь могло бы место найтись и Александру Лукашенко, и кому угодно другому. Потому что задач, выходящих за пределы национальной юрисдикции, у нас довольно много, потому что мы живём в таких условиях, когда мы не можем игнорировать то, то происходит по периметру наших границ.
Начать можно было бы хотя бы с того, чтобы чётко заявить: «Эти территории являются территорией наших жизненных интересов». То, что позволяют себе американцы, и не только они. А мы все тридцать лет боимся этого сказать, заявляем: «Нет, это суверенное государство, мы делаем вид, что вы сами по себе, а мы сами по себе», – сказал эксперт.
Также Сергей Михеев подчеркнул, что Украина представляет угрозу не только для России, но и для Белоруссии – вне зависимости от того, кто является лидером этих стран.
«А теперь надо делать выводы из того, что есть на самом деле. И в этом деле у России и Белоруссии, конечно, могут и даже должны быть общие внешнеполитические проекты. И если о чём-то говорить, то, конечно, об Украине. Потому что Украина в том виде, в каком она есть, представляет опасность и для России, и для Белоруссии.
Причём если люди из белорусской оппозиции думают, что это касается только Лукашенко – ничего подобного. Даже если Лукашенко не будет, даже если поменяются лидеры, такого свойства политический проект на Украине будет направлен и против Белоруссии, и против России. Поэтому наши общие усилия должны координироваться», – резюмировал эксперт.
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