От Китая не поступало предложений стать посредником между Киевом и Москвой

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Предложенный КНР мирный план по Украине исходит из реальных предпосылок, а потому Россия его приветствует.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил МИР экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов, отвечая на вопрос о шансах на реализацию китайского мирного плана по Украине.

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«Строго говоря, украинский конфликт принял такие формы и масштабы, что как таковое посредничество здесь уже вряд ли поможет. В Китае это прекрасно понимают. Они действительно разработали мирный план из 12 пунктов. Я его внимательно прочел и могу совершенно ответственно сказать, что, если и есть какие-то планы, которые могли бы рассчитывать на успешную реализацию, то это, наверное, единственный из них. Потому что он основан на реалистических предпосылках. Он не пророссийский или, наоборот, проукраинский, он действительно исходит из реальности. Главные его принципы — постепенное движение к восстановлению нормального общения между российской и украинской сторонами, после чего можно говорить о прекращении огня», – сказал Денисов в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что в китайском плане речь идет о равной безопасности для всех сторон.

«Именно той, которая и была нарушена и послужила триггером для перехода конфликта в горячую стадию. Конфликт был спровоцирован теми силами, которые не заинтересованы в том, чтобы учитывать наши озабоченности, и стремятся лишить Россию вообще права иметь свои представления в области национальной безопасности», – говорит дипломат.

По его словам, китайский план содержит реалистические элементы, которые, в принципе, могли бы быть реализованы.

«Поэтому мы его приветствуем. Как приветствуем и усилия других посредников, в том числе африканских лидеров, папы римского, и любое движение в позитивную сторону, любое проявление доброй воли. Но при этом не одностороннее, как это делают западные партнеры, которые говорят — давайте переговоры, но на основе плана Зеленского. План Зеленского — это абсурд. Совершенно очевидно, что он и близко не может быть положен в основу каких-либо разговоров об урегулировании. На этом фоне китайский план, конечно, выглядит более выигрышно. А вот станет ли Китай посредником или нет — здесь я не стал бы вдаваться в рассуждизмы. По крайней мере, какого-то официального предложения с китайской стороны стать посредником не поступало», – резюмировал Денисов.