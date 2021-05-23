От Кремля ждут действий после слов Путина о Новороссии

Озвученные Владимиром Путиным тезисы о подаренных большевиками Украине исторических землях России должны реализоваться в политике Кремля относительно территорий Новороссии.

Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил экс-депутат горсовета Одессы историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слово «Новороссия» должно чётко артикулироваться в Москве в политическом смысле. Что здесь видят разницу между регионами, которые сейчас находятся в составе Украины – что для государства РФ гражданин с ивано-франковской пропиской и гражданин с николаевской пропиской – это два принципиально разных гражданина. Эти вещи должны быть в риторике официальных лиц, эти вещи должны быть выражены вполне в понятных и материальных статусах, вроде «карты русского» и так далее.

Слова о том, что эти территории каким-то образом большевики, советская власть, руководствуясь собственными представлениями о прекрасном, присоединили к Украине, – это должно быть не просто однажды сказано Путиным. Это должно стать элементом собственной политики. И тогда те притязания, о которых мы говорим, просто войдут в фон», – рассказал историк.