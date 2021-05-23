Подпишись на рассылку
23.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Новороссия, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

От Кремля ждут действий после слов Путина о Новороссии

Новости УкраиныОзвученные Владимиром Путиным тезисы о подаренных большевиками Украине исторических землях России должны реализоваться в...

Озвученные Владимиром Путиным тезисы о подаренных большевиками Украине исторических землях России должны реализоваться в политике Кремля относительно территорий Новороссии.

Об этом в ходе дискуссии в Москве заявил экс-депутат горсовета Одессы историк Александр Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Слово «Новороссия» должно чётко артикулироваться в Москве в политическом смысле. Что здесь видят разницу между регионами, которые сейчас находятся в составе Украины – что для государства РФ гражданин с ивано-франковской пропиской и гражданин с николаевской пропиской – это два принципиально разных гражданина. Эти вещи должны быть в риторике официальных лиц, эти вещи должны быть выражены вполне в понятных и материальных статусах, вроде «карты русского» и так далее.

Слова о том, что эти территории каким-то образом большевики, советская власть, руководствуясь собственными представлениями о прекрасном, присоединили к Украине, – это должно быть не просто однажды сказано Путиным. Это должно стать элементом собственной политики. И тогда те притязания, о которых мы говорим, просто войдут в фон», – рассказал историк.

Он призвал не опасаться резких шагов – прецедентов в мировой практике предостаточно, в том числе, и со стороны самой Украины.

«Аналогов в международной практике масса – Китай считает Тайвань своей неотъемлемой территорией, и точно так же Украина считает Крым своей неотъемлемой территорией, и так далее. По этой модели политическая составляющая должна осуществляться», – добавил Александр Васильев.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть