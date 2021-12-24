От Лукашенко требуют уволить посла в Киеве и главу МИД Макея за слова о Крыме

Заявления посла Белоруссии на Украине Игоря Сокола о том, что президент его страны Александр Лукашенко связывает вопрос признания Крыма с отношением к нему официального Киева должны стать поводом для увольнения дипломата, а также его начальника – главы белорусского МИДа Владимира Макея.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

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«Посол Белоруссии на Украине пан Игорь Сокол в эфире телеканала «Наш» дезавуировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о признании российского статуса Крыма, заявил о готовности к коллаборационизму с нацистским оккупационным режимом Зелинского и отказу Александра Лукашенко от посещения Крыма в случае изменения отношения к нему со стороны Зеленского, который демонстрирует такое изменение путём восстановления сотрудничества в области энергетики и автопрома.

Мы надеемся на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко думает иначе.

Но в таком случае логичны отставки пана Сокола и его непосредственного начальника главы МИД РБ Владимира Макея, так как заявления Сокола являются примером политического вероломства. Более того, они противоречат всему тому, что говорит президент Александра Лукашенко.

Мы убеждены в том, что заявления Игоря Сокола являются поводом для разговора президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко», – заявил Фролов.