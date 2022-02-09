От Псаки потребовали объяснить, почему Шольц не хочет блокировать «СП-2»
Олег Кравцов ) – Соединенные Штаты намерены не допустить запуска газопровода «Северный поток-2», если Россия нападет на Украину.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на брифинге в Вашингтоне заявила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.
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У нее поинтересовались, почему канцлер Германии Олаф Шольц на совместной с президентом США Джо бадейном отказался пообещать, что в случае вторжения России на Украину запуск «Северного потока-2» будет заблокирован.
«Его спрашивали много раз, не только на вчерашней пресс-конференции, но и позже в интервью. Почему? Почему нельзя выплевывать слова, которые сказал президент Байден?», – с недоумением спросила журналистка.
Ответить на этот вопрос пресс-секретарь Белого дома толком так и не смогла
«Ну, вот что я могу сказать, это, конечно же, правительство США и президент Байден, а также наше обязательство и соглашение о том, что в случае вторжения России «Северный поток-2» не будет продвигаться вперед. На данный момент он по-прежнему не работает», – сказала Псаки.
Журналистка снова задала вопрос, требуя объяснить позицию канцлера Германии.
«Вы очень трудолюбивый репортер, Мара, и я уверена, что вы можете задать этот вопрос и немцам. Но я могу говорить только от имени нашего правительства, и я могу — вы слышали, как вчера президент много раз говорил и повторял, как, вы знаете, сильны наши отношения и наш союз. Что Германия является одним из самых важных союзников, которые у нас есть в мире, что мы полностью уверены и верим в их приверженность достижению сильного результата или сильных последствий в случае вторжения России», – резюмировала Псаки.
Спасибо!
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