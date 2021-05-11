От Рады требуют на 70 лет продлить «войну за независимость»

11.05.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна объявить себя правонаследницей УНР и изменить даты начала и окончания Второй мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший вице-спикер Верховной рады, львовский националист из ВО «Свобода» Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

По мнению Кошулинского, 24 августа 1991 года должна стать датой окончания «борьбы за независимость».

«Если мы являемся правонаследниками Украинской народной республики, соответственно, с 18-го года мы начали бороться за свою независимость и восстановили свою независимость 24 августа 91-го года, соответственно, все другие армии, которые находились на территории Украины после УНР, являются оккупационными. Если мы так не говорим, а к большому сожалению, ни закона, который до сих пор не приняли, хотя он зарегистрирован в стенах Верховной рады, но Верховная рада не хочет это принимать.

Соответственно, Верховная рада соглашается с тем, что мы правонаследники обломков СССР или как? Потому что власть не хочет давать ответ, когда началась Вторая мировая война для Украины – 1 сентября 39-го или даже 14 марта 39-го, когда Венгрия напала на Карпатскую Украину? И когда закончилась война за независимость Украины – 2о сентября 45-го, 9, 8о мая или, может быть, 24 августа 1991 года? Видите, какая концепция.

Так что общество должно четко сказать через своих народных депутатов – мы правонаследники Украинской народной республики – это наше видение будущего через прошлое, так мы будем смотреть в свое прошлое и так будем строить свое будущее», – заявил Кошулинский.

Ранее известный украинский историк Петр Толочко заявил, что отказ от наследия Великой Отечественной войны, декоммунизация и законы против русского языка – это чудовищная манипуляция, направленная в первую очередь во вред Украины как государства.