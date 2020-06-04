От ран, полученных в перестрелке с правосеками, скончался комроты ВСУ

04.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Скончался один из двух ВСУшников, раненых после произошедшей накануне перестрелки с боевиками «Правого сектора».

Об этом во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Дмитрий Астрахань, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По уточнённым данным, в 8-м батальоне 10-й бригады вооруженных формирований Украины отмечаются очередные случаи небоевых потерь. Так, после перестрелки с националистами в районе населённого пункта Гнутово, на фоне употребления алкогольных напитков, с психическим расстройством был госпитализирован боевик Нечереда А.Г. Со слов командира батальона в докладе вышестоящему командованию отмечается, что неадекватность поведения боевика связана с двухмесячным нахождением его на позициях бессменно.

Коме того, по уточнённым данным, в результате боя с националистами от полученного огнестрельного ранения скончался командир роты 8 батальона 10 бригады капитан Мирин В.М», – сообщил Астрахань.

По его словам, комбриг ВСУ Зубанич традиционно для таких случаев представил в вышестоящий штаб небоевую потерю боевика как полученную в результате обстрела.

«Находящаяся в зоне ответственности 10 бригады съемочная группа телеканала «1+1» в срочном порядке подготавливает сюжет об обстреле со стороны Народной милиции», – добавил представитель оборонного ведомства.