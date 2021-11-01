«От США можно ждать что угодно в Чёрном море»: диалог между военными РФ и НАТО давно разрушен

01.11.2021 21:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

То, как США провели вывод войск из Афганистана, говорит о кадровом кризисе в Пентагоне и Госдепе, а значит от ситуации, когда сейчас два американских военных корабля заходят в Черное море якобы для учений со странами-партнёрами в регионе, можно ожидать всего что угодно.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил эксперт клуба «Валдай», генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, хорошо, что господин Герасимов (начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов – ред.) общается со своими партнёрами на Западе, такой диалог важен. Но хочу обратить ваше внимание, что диалог на оперативном уровне между военными России и НАТО – как прекратился в 2014 году, так восстановлен не был, и сейчас, после известных решений со стороны наших западных партнёров и ответных решений со стороны Москвы, фактически работа совета Россия – НАТО полностью прекратилась. Поэтому у нас нет контактов на уровне военных, на уровне полковников, подполковников, которые могли бы анализировать конкретные кризисные ситуации. Здесь, к сожалению, эпизодических разговоров на высоком уровне явно недостаточно», – отметил Кортунов.

Он выразил надежду на вменяемость американского президента, однако отметил, что ход операции США по выводу войск из Афганистана наводит на большие сомнения на этот счёт.

«Конечно, мы все надеемся, что президент Байден – это разумный, рациональный политик. Но то, как США осуществили свой вывод войск из Афганистана, порождает некие сомнения в профессионализме исполнителей, которые в Пентагоне или в Госдепе планируют такого рода операции. А если исполнители не очень профессиональны, то соответственно риски растут ещё больше. Поэтому я с большими опасениями смотрю в будущее. Мне кажется, что нам не следует приуменьшать те риски, которые возникают в связи с такого рода демонстрацией», – подчеркнул эксперт.

По его словам, несомненное нежелание обеих сторон устроить большую войну, совершенно не отменяет опасности возникновения такого конфликта.

«Конечно, никто не хочет большой войны – ни в Чёрном море, ни где бы то ни было. Любой конфликт между США и Россией – это очень опасно, это то, что может привести к большой катастрофе. Этого никто не хочет, но вместе с тем, никто не хочет отступать, никто не хочет показаться слабым, никто не хочет играть по правилам игры оппонента, поэтому возникает то, что называется на военно-политическом жаргоне «угроза непреднамеренной эскалации». С этим мы сталкиваемся и в Чёрном море, и с этим США и Китай вполне могут столкнуться в Тайваньском проливе. Когда никто не хочет уступать, то каждая из сторон имеет тенденцию повышать ставки. И вот, в какой момент они готовы остановиться, – этот вопрос остаётся открытым», – заключил Андрей Кортунов.