Флагман США в Черном море: Чего ожидают российские военные

30.10.2021 20:51 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко

Два военных корабля Шестого флота США заходят в Черное море. Это эсминец USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами «Гарпун» и «Иджис», а также флагманский командный корабль Mount Whitney, который среди прочего занимается разведкой.

Официальная легенда – маневры со странами-партнерами в регионе. Прибытие американцев совпадает с очередным обострением на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению военного эксперта Института стран СНГ, капитана I ранга Сергея Горбачева, заход американских кораблей в Черное море – это антироссийская акция.

«Американцы продолжают заниматься вопросами освоения черноморского бассейна во всех отношениях, с точки зрения военно-морской и пытаются здесь не только повышать активность, но и развивать разные виды деятельности. Mount Whitney – это платформа, на которой размещена аппаратура, весь корабль напичкан ей. Это и системы связи, боевого управления, разведывательная аппаратура и так далее.

Демонстрацию флага исключать тоже нельзя, с учетом обстановки на Донбассе. То, что Porter сопровождает этот корабль – это тоже логично, с учетом того, что Mount Whitney не имеет серьезного вооружения. Porter является кораблем его охранения и плюс ко всему он входит в число эсминцев типа «Арли Берк», которые вооружены системой «Иджис», адаптированной к действиям в интересах ПВО.

С учетом того, что ракеты ПРО в Румынии сопряжены с комплексами Porter, это в очередной раз проверка боевого управления, устойчивости, возможности взаимодействия систем и так далее. Не исключено, что эти корабли зайдут в Одессу, повзаимодействуют со своими украинскими партнерами, в Грузию, что еще раз подчеркнет антироссийскую направленность этих действий», – заявил Горбачев.