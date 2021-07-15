От талибов сможет защитить только Россия

ОДКБ, где ударной силой является Россия, сможет не допустить экспансии «Талибана» в Среднюю Азию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет Комсомольская правда».

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«Что же может спасти Среднюю Азию от роли жертвы? Четыре заветные буквы одной аббревиатуры – ОДКБ. Организация Договора Коллективной Безопасности, где главная ударная сила и гарант защиты всех остальных – Россия. Именно потому, что Таджикистан входит в ОДКБ, делегация талибов и прилетела в Москву – заверять в отсутствии злокозненных замыслов», – отмечается в публикации.

«Некоторые сейчас усмехнутся, припомнив, что ОДКБ, дескать, не проявила себя во время войны в Карабахе. И сделают это совершенно напрасно. Поскольку сама Армения не признала Карабах. Но все прекрасно знали, что война вряд ли перекинется на ее территорию, поскольку Армения входит в ОДКБ и потому — под защитой этого блока. Именно такие гарантии нужны сейчас Таджикистану. Неприкосновенность его границ с Афганистаном реально может обеспечить сегодня только одна сила. И это не Турция, не Китай и уж точно не США. Защитить от талибов может только Россия», – резюмирует издание.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», глава МИД РФ Сергей Лавров объяснил, будет ли Россия вводить войска в Афганистан.