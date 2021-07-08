«Введёт ли Россия войска – ответ очевиден» – Лавров

08.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Выводя войска из Афганистана, провалившие свою миссию США оставляют регион в ещё более взрывоопасном состоянии, чем это было 20 лет назад при вводе контингента.

Об этом во время выступления в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США не просто выводят войска из Афганистана. Они выводят их, де-факто признав провал своей двадцатилетней миссии. Террористическая угроза не стала меньше. Наоборот, многократно возросла после 2001 г., когда туда вошли американцы. Наркотическая угроза увеличилась на порядки. Причем на Западе есть материалы, указывающие на вероятность того, что американские военнослужащие участвовали в перевозке наркогрузов», – сказал Лавров.

По его словам, главная проблема заключается в том, что усиливается угроза террористических нападений. При этом американцы фактически подталкивают талибов к вооружённому перевороту в Кабуле, не говоря уже об угрозе со стороны ИГИЛ.

«Талибы ведут себя более воинственно, потому что договорённость, которая была достигнута, предполагала формирование переходной власти, которая будет готовить условия для формирования более устойчивых государственных структур. К сожалению, руководители в Кабуле не хотят организовывать нечто переходное. Опасаются, что это выведет их из политически активной деятельности. Получается, что они и американцы, уходя оттуда, оставляют ситуацию для решения силовым путем. Ситуация усугубляется тем, что, помимо талибов, признаваемых всеми как часть афганского общества, в результате пробуксовок с политическим процессом и вызванным ими возобновлением боевых действий, там образуются ниши, куда втягиваются боевики уже не талибов, а ИГИЛ. Причем ИГИЛ осознанно, целенаправленно располагается в северных провинциях Афганистана на границе с нашими союзниками», – отметил глава МИД.

При этом он подчеркнул, что в случае распространения угрозы на страны-союзники, Россия будет действовать в рамках договорённостей ОДКБ.

«Некоторые афганские служащие сил безопасности, военнослужащие нашли прибежище в Таджикистане (там, по-моему, больше сотни). Мы с Таджикистаном союзники в рамках ОДКБ. У нас там есть военная база. Если будет нападение на Таджикистан, это будет немедленно предметом рассмотрения в ОДКБ. Представители Секретариата ОДКБ посетили таджикско-афганскую границу. Ситуация рассматривалась по итогам поездки на заседании Постоянного совета. Президент России Путин подробно общался по телефону в последние дни с лидерами Таджикистана и Узбекистана, в том числе и прежде всего на эту тему. Будем выполнять свои обязательства», – добавил Лавров.

«Тут кто-то спрашивал, будем ли мы вводить войска Афганистан. Считаю, что ответ очевиден», – заключил дипломат.