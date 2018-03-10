10.03.2018, Киев, Михаил Рябов
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Происшествия, Пропаганда, Украина

«От удара ладони Порошенко чуть стол не развалился», – как заливает украинская придворная пропаганда


Украинский блогер Алексей Петров рассказал подробности вчерашней встречи Петра Порошенко с пропагандистами, обслуживающими правящий режим в Киеве. Судя по всему, из погрязшего в коррупционных скандалах Порошенко придворные пиарщики пытаются «лепить» грозного противника Владимира Путина.

«Когда разговор зашёл об агрессии России и действий её шавок внутри страны, голос Президента вдруг превратился в лязг металла. Это не сыграть. Это внутри. При упоминании фамилии Путина тяжелая ладонь грохнула по столу. Я подумал, что ножки сложатся и журнальный стол провалится в подвал. За Украину порвёт! За армию порвёт! За патрульную полицию порвёт!» – пишет Петров.

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«Основная тема, вокруг которой крутились практически все вопросы касалась информационной войны, которую кремль ведет в отношении Украины. К сожалению мы эту войну пока проигрываем. В тот же момент Порошенко дал понять, что… в общем не так уж всё и прискорбно. Перевернётся и на нашей улице грузовик с айфонами», – потирает ладони пропагандист, предчувствуя новые транши на разжигание войны.

«Боец каких мало. Такие люди в одиночку могут решить итог сражения. Примеров в истории масса, когда казалось дрогнувшая армия, в итоге сокрушала врага идя в атаку за лидером», – продолжает он расхваливать Порошенко.

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