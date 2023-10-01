От украинцев устали не только в Варшаве, но и в США – польский политолог

Владимир Гладков.  
01.10.2023 11:03
  (Мск) , Минск
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Дзен, Политика, Польша, США, Украина


Причиной обострения антиукраинской риторики со стороны официальной Варшавы послужил не только зерновой вопрос и мнение населения, но и изменения отношения к Украине в США, что польские власти восприняли как отмашку.

Об этом на канале «БелТА» заявил польский политолог Матеуш Пискорский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Причиной обострения антиукраинской риторики со стороны официальной Варшавы послужил не только зерновой вопрос и...

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«Украина – это страна, от которой многие политики, многие представители в целом западных политических элит и политического класса немного устали. В том числе и в США.

Напомним, что в США тоже впереди выборы, и в этой предвыборной гонке подавляющее большинство потенциальных кандидатов, участников праймериз, не только от Республиканской партии, но также и от Демпартии целый ряд американских политиков довольно резко высказываются по поводу необходимости прекращения любой поддержки Киеву.

Так что произошло определённое изменение геополитического и политического климата, и этот внешний фактор тоже (помимо «зернового» конфликта – ред.), наверное, подействовал, оказал определённое влияние на решения и высказывания польских политиков», – рассказал Пискорский.

Кроме того, по его словам, на риторику польских властей повлияло мнение населения, которое официальная Варшава не могла не учесть накануне выборов.

«В Польше был проведен ряд соцопросов, из которых следует, что поляки крайне уставшие от этой украинской тематики, крайне уставшие этим безоговорочным оказыванием поддержки Киеву.

Я бы не сказал, что у нас какая-то волна антиукраинских настроений, немножко другое. Большинство поляков относится положительно и дружелюбно к украинцам, которые находятся здесь, 2,5-3 миллиона человек, большинство поляков не хочет отправлять этих людей обратно на Украину, понимая, что они станут там пушечным мясом и не вернутся оттуда живыми. Не было межнациональных конфликтов, но политика правительства – это другое. Она действительно уже вызывает серьёзные сомнения у подавляющего большинства польских граждан.

Поэтому правящая партия, понимая эту конъюнктуру и определённые изменения, трансформацию общественного мнения, решила, по крайней мере, на официальном уровне немного изменить свою риторику.

А, напомню, всё началось с того, что пресс-секретарь польского МИД в прошлом году, как только началась нынешняя стадия конфликта на Украине, выразился, перефразируя название партии, что «мы, поляки, являемся слугами украинского народа». Это выражение официального представителя польского МИДа, представьте», – сказал польский эксперт.

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