От ворот поворот: Греческая церковь не признала «СЦУ»

05.08.2019, Киев, Дмитрий Скворцов

«Продолжается процесс признания православной церкви Украины другими поместными церквами», — триумфально возглашает пресс-служба «СЦУ».

Под «признанием» СЦУшники понимают не определения священного синода или собора определённой поместной церкви, как это предписывают каноны (впрочем, где «СЦУ», а где каноны?) и даже не заявления кого-либо из предстоятелей поместных церквей, а отдельные встречи отдельных «епископов СЦУ» с отдельными епископами греческой церкви. Да и не совсем с греческими, строго говоря.

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Так, в конце июля состоялся «официальный визит делегации СЦУ в Грецию». «Делегация», это «архиепископ Черновицкий» и три «протоиерея» из Киева и славной Боярки. А «в Грецию» – это в окрестности Фессалоник: в епархии Элладской православной церкви (ЭПЦ) двойного подчинения: административно они подчиняются Афинам, а духовно – Фанару.

После посещения монастыря, вообще напрямую подчиняющегося стамбульскому патриарху (фактическому начальнику той же самой «СЦУ») «делегаты» были приняты предстоятелями фессалоникийских епархий двойного подчинения митрополитами Варнавой и Анфимом. «Во время разговора владыка Анфим заверил представителей православной церкви Украины в дальнейшей поддержке положительного решения “украинского вопроса”», – сообщает пресс-служба «СЦУ», не поясняя, правда, что митрополит имел в виду под «положительным решением» – верность канонам или услужливость пред известным нарушителем канонов Варфоломеем. И что значит «дальнейшая поддержка положительного решения», учитывая, что руководящие органы ЭПЦ «украинский вопрос» с момента его возникновения полтора года назад вообще не рассматривали.

Затем «делегация» «посетила вечернее богослужение» (т.е., следует понимать, к сослужению допущена не была) в Неакринийской епархии (также двойного подчинения). Местный митрополит «обсудил с делегацией аспекты церковной жизни».

26 июля «делегация СЦУ» сослужила с «епископатом и священством Константинопольской и Элладской церквей» в митрополии Лангады – также двойного подчинения. Здесь, правда, если верить пресс-службе «СЦУ» с ними сослужил и митрополит Арты, подчиняющейся только ЭПЦ.

Безусловно, сослужение с еретиками канонического митрополита – печальный факт. Но, скорее, печальный факт для Элладской церкви, нежели радостный для «СЦУ». Ведь «продолжения процесса признания СЦУ» не усматривают пока даже на Фанаре.

«То, что представители СЦУ встречались с отдельными архиереями епархий двойного подчинения по большому счету ничего не значит и никак не говорит о их признании, – признаётся «Политнавигатору» источник в Константинопольском патриархате. – Обговаривать они могли что угодно и как угодно, но все это пока только разговоры. Украинцы не встречались с предстоятелем Элладской церкви, вопрос об их признании не поднимался и не обсуждался на уровне всей Элладской церкви».

Несмотря на пессимистические – в отношении «СЦУ» – настроения на берегах Мраморного и Эгейского морей, предстоятель указанной структуры Эпитаний Думенко, после службы на «День крещения Киевской Руси-Украины» поспешил объявить о… признании «СЦУ» Элладской церковью: «Сегодня участвовали в Божественной литургии представители Элладской православной церкви. Наш архиерей позавчера и вчера также сослужил с представителями Элладской церкви (о чем мы рассказали выше, – Д.С.). Это показывает, что де-факто Элладская церковь практически признаёт автокефалию Украинской православной церкви».

Не прошло и полсуток, как Лангадская митрополия (двойного подчинения) чей митрополит Иоанн сослужил со СЦУшниками что в Лангаде, что в Киеве, выступила с заявлением. В нём указывалось, что Элладская православная церковь не признавала СЦУ и не делегировала в Киев митр. Иоанна — тот действовал исключительно по собственной инициативе.

Так что, пользуясь лексикой Епифана и его официальных спикеров, можно с чистой совестью констатировать: Греческая церковь не признаёт «СЦУ».