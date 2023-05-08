От «Яндекса» требуют прекратить помощь бандеровцам

Михаил Рябов.  
08.05.2023 16:01
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политические диверсии, Россия, Украина


Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил обращение в Роскомнадзор по поводу присутствия в сервисе «Яндекс.Музыка» украинских нацистских произведений.

«Своеобразный подарок от «Яндекс.Музыки» накануне 9 мая: песня «Горит москаль» в исполнении украинской группы.  Уже обратился в Роскомнадзор с просьбой принять меры. Это уже не первый случай подобных выходок, которые руководство «Яндекса» именует «техническими сбоями», – написал Хинштейн в своем блоге.

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил обращение в Роскомнадзор по поводу присутствия в...


Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, напоминает о позиции менеджеров «Яндекса» во время СВО.

«Яндекс – компания, которая является одним из самых крупных  операторов по хранению и обработке персональных данных, где сливы/хищения наших персональных данных происходят с заметной регулярностью. А собственно как может быть иначе, когда топ-менеджеры и значительная часть  сотрудников выступили  против СВО и быстренько покинули страну? Люди, интересы которых (кроме заработков и получения сверхдоходов) давно уже не связаны с Россией.

Теперь надо подумать об устойчивости этой компании к проникновению в их структуры представителей спецслужб недружественных государств. Мы давно обращали внимание на эту проблему с Яндекс. Может быть, хотя бы теперь некоторые поймут, почему подробнейшая информация о россиянах (о нас с Вами) становится доступной структурам, контролируемым СБУ-ЦРУ. И нет, краски здесь никто не сгущает и ужас не нагнетает, такова реальность сегодняшнего дня.

И еще важно не забывать, что именно Яндекс является одним из основных лоббистов бесконтрольной миграции из Средней Азии и Закавказья. Ведь кто в основном трудится в доставке и такси вместо того, чтобы работать на стройках?» – комментирует Кабанов.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев также обращал внимание, что в музыкальных разделах Яндекса, Вконтакте и Одноклассников свободно выставлены музыкальные треки и подкасты украинских националистов.

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