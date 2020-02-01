От Зеленского отвернулись наши топ-евреи – Монтян

01.02.2020, Донецк, Сергей Вредников

В отличие от предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который открыто проповедовал ненависть и грозил детям Донбасса подвалами, Владимир Зеленский говорит о мире, но при нем обстрелы Донецка по сравнению с 2015 годом лишь усилились.

Об этом в эфире донецкого радио ТК «Юнион» в программе «Если честно» заявила киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какая может быть борьба за умы людей Донбасса, которых он мразями обзывал? Как ты мог называть мразями своих соотечественников? Лжец, лжец, лжец. Подлец и негодяй. Предавший память своего деда. После того, что он нес в Израиле, того, что он нес в Польше с ним не о чем говорить… От него отвернулись даже наши топ-евреи, которые его поддерживали», – заявила адвокат.

Она отметила, что в то время, как украинский президент «мягко стелет» в своих заявлениях, обстрелы Донецка артиллерией ВСУ по сравнению с 2015 годом, когда она в прошлый раз посещала город, заметно усилились.

По её мнению, США попросили привести к власти Зеленского, а после победы «отжали» его у олигарха Игоря Коломойского. Теперь окружение украинского президента состоит из американских «неоконов», «дерьмократов» и «соросят», и постмайданная Украина – это их проект. Республиканцев же эта страна особо не интересует, о чем Трамп не раз заявлял публично.

«Зеленский – говорящая кукла, которая ничего не решает и может прочитать текст, написанный сценаристами «95 квартала», а теперь – вашингтонского обкома или МИ6, – убеждена Монтян. – Его никто и спрашивать не будет. Все решится, когда в Америке пройдут выборы. Одно дело, если победят республиканцы, им будет выгодно разрулить эту ситуацию, в гробу они видали эту Украину. И совсем другое, если победят демократы – тогда в Украине все будет очень печально».

Ранее, в ходе визита в Донецк, Татьяна Монтян заявляла, что там живут «неправильные террористы», которые вместо того, чтобы учить своих детей убивать, как это делают с их сверстниками в украинских лагерях, обучают их, например, катанию на коньках.