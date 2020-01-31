«На пути сепаратизма очень неплохо» – Монтян поделилась впечатлениями от Донецка

31.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Донбассе живут «неправильные террористы», которые, вместо того, чтобы учить своих детей убивать, приобщают молодое поколение к спорту и культуре.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявила посетившая ДНР киевский адвокат Татьяна Монтян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На скользком пути сепаратизма очень даже неплохо. Каток [в ТЦ «Донецк-Сити»] на самом деле шикарный. Вообще, эти террорюги какие-то неправильные – вместо того, чтобы учить деток убивать русню во всяких ростовских лагерях, они их учат кататься на коньках. Фигурным катанием, понимаешь, тут занимаются. Это что за террористы такие, вообще ни фига не понимаю», – сказала юрист.

Напомним, накануне Татьяна Монтян рассказала, что со свободой слова в Донецке гораздо лучше, чем в Киеве.