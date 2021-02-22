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22.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, Политические репрессии, Цензура
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От Зеленского требуют арестовать Медведчука, Бойко и Козака


Вслед за запретом телевизионных каналов президенту Украины Владимиру Зеленскому следует переходить к политическим репрессиям.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в журнале «Країна» пишет политолог Валентин Бушанский.

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«Санкциями против пророссийских телевизионных каналов, критикой ОПЗЖ президент сделал шаг к конфронтации с Кремлем. Но способен ли он к бескомпромиссной борьбе? Сомневаюсь. В то же время он дал надежду патриотической общественности, что шабашу коллаборационистов будет положен конец. Надежды нужно оправдывать. Без шагов, которые логически вытекают из указа о санкциях, – судебного преследования Тараса Козака, Виктора Медведчука, Юрия Бойко и других адептов «русского мира» – действия президента будут истолкованы как лукавая игра», – пишет автор.

Он угрожает, что «нереализованные надежды всегда провоцируют агрессию».

«Президент стремительно теряет доверие аполитичной части населения. Стать большим другом Кремля, чем Медведчук, ему не удастся. А когда разочарует граждан, для которых Украина не пустой звук, потеряет единственный электоральный ресурс. Выбор за Владимиром Зеленским», – резюмирует Бушанский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские СМИ потребовали от президента «добить внутреннего врага» и «пополнить обменный фонд»


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