Украинские СМИ требуют «добить внутреннего врага» и «пополнить обменный фонд»

13.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начинать политические репрессии и воспользоваться наработками украинских спецслужб, которые давно подготовили документы, на основании которых можно производить массовые аресты противников постмайданной власти.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

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Издание хвалит Зеленского за решение о закрытии ряда телеканалов, отмечая при этом, что «внутреннего врага надо добивать».

«Как минимум, пополнить ним обменный фонд, что придаст весомых аргументов к переговорам по возвращению домой украинцев – заложников Кремля. Плюс конфискация имущества коллаборационистов. Граждане, которые легко готовы предать свою страну, должны знать цену, которую вынуждены будут за это заплатить», – говорится в статье.

Журнал напоминает, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов «анонсировал новые санкции против пятой колонны, а также уголовные дела».

«Остается надеяться, что это была не просто риторика для участия в политическом ток-шоу. Когда вслед за санкциями против активов начнут выдавать санкции на арест, это только подчеркнет серьезность намерений и необратимость процессов», – продолжает «УТ».

Кроме того, автор считает, что никаких особых усилий для воплощения всех этих шагов предпринимать не надо.

«Как и в случае с телеканалами, можно воспользоваться наработками предшественников. Украинские спецслужбы уже давно на всякий случай подготовили соответствующие папки. Не хватало только высокой политической воли, чтобы пустить их в ход. Если же учесть, что у Владимира Александровича с волей вроде бы все хорошо, можно незамедлительно устроить еще не одно громкое шоу. И благоприятная внешнеполитическая конъюнктура для этого сейчас наилучшая», – резюмирует издание.

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