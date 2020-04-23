От Зеленского требуют отправить Саакашвили в грузинскую тюрьму

23.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Беглый экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который со дня на день должен занять должность вице-премьер-министра Украины, должен быть экстрадирован на родину или отбыть наказание на Украине, как это полагается по закону.

Об этом в своем блоге заявил бывший первый замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кузьмин напомнил, что приговор Саакашвили был объявлен судом в Тбилиси еще два года назад и от заключения его спасло лишь бегство на Украину.

«Осуждённый Тбилисским судом Саакашвили должен быть экстрадирован в Грузию для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине. Эй, «Слуги народа»! Передайте своему Президенту, что два года назад Тбилисский городской суд не только признал Саакашвили виновным в злоупотреблении властью и осудил его к четырём годам лишения свободы, но и запретил ему занимать должности в органах государственной власти.

Приговор был вынесен заочно, в связи с тем, что подсудимый скрывался от грузинского правосудия на территории Украины. И ещё передайте ему, Президенту, что по действующему украинскому законодательству Саакашвили должен быть экстрадирован на родину для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине.

И последнее. Напомните Президенту об обязательных конкурсах на замещение вакантных должностей в органах власти, о всяких там комиссиях «доброчесності», которые проверяют эту самую «доброчесність» кандидатов, о новых лицах во власти и прочих его предвыборных обещаниях. И ещё напомните ему о том, что под видом «реформ» Украину всегда грабили всякие проходимцы, какими бы красивыми словами они не прикрывались», – пишет Кузьмин.

Напомним, ранее политолог Руслан Бортник заявил, что Саакашвили уготована роль представителя президента Владимира Зеленского на Западе.