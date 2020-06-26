26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Россия, Украина
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От Зеленского требуют жестко поговорить с Путиным


Не достигший за год правления никаких успехов в деле возвращения «оккупированных территорий» Владимир Зеленский теперь должен ужесточить антироссийскую политику.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, дипломат Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже 12 месяцев новая власть призывает Россию и надеется, хочет заглянуть в душу, в глаза Путину, чтобы урегулировать конфликт и «перестать стрелять». Но ничего не получается, и мне кажется – хватит уже этих призывов.

Я ещё раз напомню – с момента проведения последнего нормандского саммита в Париже не было ни одного дня в Донбассе, когда бы российские оккупационные войска не стреляли. И потому пора переходить к более жесткой риторике, Путин понимает только риторику силы, и потому надо добиваться мира через мощную риторику с привлечением наших партнёров.

Например, вы слышали в последние месяцы, что наш президент или премьер-министр выступают за усиление санкций? Вы знаете, есть пакет санкций, который ЕС продолжил в двенадцатый раз. Но мне кажется, надо уже добиваться их усиления», – призвал Елисеев.


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